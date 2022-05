Il maltempo in Gallura.

Arriva in Gallura il maltempo, con un temporale che si è abbattuto anche a Olbia nel primo pomeriggio. In alcuni paesi è scesa anche la grandine, con chicchi anche molto grandi, come è stato registrato a Loiri, anche se, fortunatamente, non ci sono stati danni.

Si tratta di un temporale tipicamente estivo, in quanto già dal secondo pomeriggio sono previste delle schiarite, ma i fenomeni si verificheranno anche nelle ore notturne. Da domani anche in Gallura tornerà il bel tempo, che persisterà anche nel weekend con temperature in aumento, oltre i 30 gradi. Infatti, nel fine settimana raggiungeranno anche i 34, ben oltre la media stagionale.