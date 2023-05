Il meteo in Gallura non promette nulla di buono.

Dopo una breve tregua torna il maltempo in Gallura. Le condizioni meteo nel territorio precipiteranno domani, 25 maggio 2025, dove la protezione civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico, a causa di temporali.

Al territorio è stato assegnato un codice giallo per criticità ordinaria. L’allerta meteo in Gallura ha validità dalle ore 6 del 25 maggio 2023 e sino alle 21 del 25 maggio 2023. Il peggioramento sarà visibile da questa sera, con le previsioni che registrano ancora instabilità. Le temperature sono ancora sotto la media stagionale, con valori massimi intorno ai 20-22 gradi.

I prossimi giorni.

Mancano pochi giorni a giugno, mese in cui si entra nel solstizio d’estate. Sinora non è stato bello né il tempo, con giornate di piogge e nuvoloni, ma nemmeno le temperature, troppo fredde per la media stagionale. La situazione, per quanto riguarda queste ultime, sta pian piano migliorando con un graduale aumento della colonnina di mercurio. Ma l’estate atmosferica quando arriverà?

La tendenza meteo per giugno 2023 evidenzia un aumento delle temperature su gran parte dell’Europa, soprattutto sui settori occidentali, a causa di una massa d’aria di matrice nord-africana. Dalle previsioni sembra comunque che il peggio sia passato. Le precipitazioni potrebbero essere sotto media sull’Europa centro-orientale, tuttavia, potrebbero verificarsi temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia, a causa delle infiltrazioni fresche in quota dai quadranti orientali.

