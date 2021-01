Nuova ondata di maltempo a Olbia e in Gallura, allerta della protezione civile

L’allerta meteo a Olbia e in Gallura.

Nuova ondata di maltempo a Olbia e in Gallura in arrivo già dalle prime ore di domani mattina, sabato 9 gennaio. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico a partire dalle ore 6 e fino alle 23 e 59 di domani sulla Gallura e sul Logudoro.



La protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

