La spiaggia di Cala Luna non c’è più.

Non solo i paesi del nuorese sono stati colpiti dal tremendo nubifragio di ieri, col paese di Bitti completamente inondato dall’acqua con le vittime che sono diventate quattro. Anche le spiaggie del nuorese pagano caro il prezzo del maltempo. Su tutte, quella di Cala Luna, nel golfo di Orosei, è stata letteralmente cancellata.

L’acqua ha sommerso l’intera area. Vedere Cala Luna com’era prima e come si presenta adesso, è un duro colpo al cuore per tutti coloro che amano la Sardegna e le sue splendide spiagge.

La speranza è che la stagione estiva possa fare riemergere la spiaggia in tutta la sua bellezza. Ciò che rimane per ora è l’ennesimo disastro che Madre Natura ha, purtroppo, causato in questo maledetto fine settimana.

