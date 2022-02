Il maltempo in Gallura.

Il forte vento continua a soffiare in Gallura e crescono le segnalazioni di danni e numerosi disagi sul territorio. Il maestrale, che è arrivato a toccare fino a 100 chilometri orari, ha costretto, stamattina, i vigili del fuoco a una serie di interventi tra Olbia e La Maddalena.

A Olbia le violente raffiche hanno causato la caduta di un albero, che si è abbattuto su sue auto, danneggiandole. Sul posto, intorno alle 13, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito.

Danni anche a La Maddalena, dove, tra l’isola madre e Caprera, i vigili del fuoco, con la polizia locale, sono intervenuti per mettere in sicurezza alberi di pino divelti, grondaie, persiane, pali di linee telefoniche. A Santa Teresa di Gallura, a causa del vento, la compagnia Moby è stata costretta a cancellare le prime due corse del mattino, delle 7 e delle 8.30, per Bonifacio. A causa delle mareggiate un traghetto della Tirrenia diretto da Genova per Porto Torres, è stato dirottato nel porto di Olbia.

Il forte vento in Gallura non durerà ancora molto. Già da domani mattina infatti è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con le raffiche che gradualmente perderanno d’intensità.