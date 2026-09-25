Maltratta il padre anziano e disabile a Olbia, interviene la polizia

I maltrattamenti ad un anziano disabile residente a Olbia.

Anni di tensioni, episodi di violenza e una situazione familiare diventata ormai insostenibile. È quella vissuta da un anziano disabile di Olbia, che avrebbe subito maltrattamenti, offese e umiliazioni da parte del figlio di 42 anni.

Le indagini della polizia di Stato coordinate dalla Procura.

Al termine delle indagini, gli agenti del commissariato di Olbia hanno eseguito nei confronti dell’uomo una misura cautelare che prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi al padre. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito di un procedimento seguito dalla Procura di Tempio Pausania, dopo l’attivazione delle procedure previste dal Codice rosso.

L’uomo in passato ha avuto una condanna per abusi sessuali.

Secondo quanto anticipato da La Nuova Sardegna, non si sarebbe trattato di un episodio isolato. La polizia sarebbe già intervenuta in passato per analoghe condotte nei confronti dell’anziano e il 42enne era già stato sottoposto a una misura per fatti simili. L’uomo, originario di Roma e da anni domiciliato a Olbia insieme al padre, avrebbe inoltre riportato in passato una condanna per abusi sessuali commessi quando viveva nella Capitale.

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