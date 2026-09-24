Marina Militare, varato il pattugliatore “Domenico Millelire”

Consegnata alla Marina Militare la nuova nave intitolata all’eroe maddalenino Domenico Millelire.

Consegnata alla Marina Militare la nuova unità intitolata all’eroe maddalenino che nel 1793 contribuì alla sconfitta della spedizione francese guidata da Napoleone Bonaparte. Alla cerimonia presente anche la madrina, la maddalenina Franca Millelire. Primo comandante sarà un sardo il Capitano di Fregata Simone Puddu.

La storia di La Maddalena torna a solcare i mari con la Marina Militare. È stata consegnata oggi, nello stabilimento Fincantieri di Muggiano, a La Spezia, la nuova PPA – Pattugliatore Polivalente d’Altura “Domenico Millelire”, settima unità della classe Paolo Thaon di Revel, realizzata in configurazione Full. La cerimonia di consegna rappresenta un momento importante per la Marina Militare e, allo stesso tempo, per l’intera comunità maddalenina, sul fianco della moderna unità navale compare infatti il nome di Domenico Millelire, l’eroe nato a La Maddalena nel 1761 e protagonista della difesa dell’arcipelago dall’attacco francese del 1793.

Un nome, dunque, che non è soltanto un omaggio a un uomo valoroso, ma che porta nel mondo il ricordo di una comunità e di una pagina fondamentale della storia della Sardegna. Alla cerimonia di oggi era presente anche Franca Millelire, maddalenina e discendente dell’eroe, che ha accompagnato la nave nel suo percorso sin dal varo, quando ne fu scelta come madrina. La sua presenza ha rappresentato il legame concreto tra la famiglia Millelire, La Maddalena e la Marina Militare.

L’intitolazione della nave è anche il risultato di un percorso istituzionale e politico portato avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Lai. Nel 2022 il Comune di La Maddalena aveva formalizzato allo Stato Maggiore della Marina Militare la richiesta di intitolare una nuova unità navale a Domenico Millelire. La risposta arrivò il 3 agosto dello stesso anno, con la comunicazione ufficiale che la settima unità della classe PPA avrebbe portato proprio il nome dell’eroe maddalenino.

L’intitolazione di una nave della Marina Militare assume, in questo senso, un valore particolarmente significativo, il nome di un maddalenino viene proiettato ben oltre i confini dell’arcipelago e continua a viaggiare sui mari sotto la bandiera italiana. A guidare per primo Nave Domenico Millelire sarà il Capitano di Fregata Simone Puddu.

La sua presenza al comando aggiunge un ulteriore elemento di vicinanza alla Sardegna per una nave che porta il nome di uno dei suoi più celebri protagonisti della storia navale. Il nuovo PPA è una nave moderna e polivalente, lunga circa 143 metri e capace di superare i 31 nodi. È progettata per svolgere numerose tipologie di missione, dal pattugliamento e dalla sorveglianza alla difesa, fino alle attività di soccorso e di supporto alla popolazione. La nave può inoltre contribuire, in caso di necessità, alla fornitura di acqua potabile ed energia elettrica.

Anche il motto dell’unità, “Oras Latinas Tutor”, richiama il forte legame con La Maddalena e con la tradizione storica dell’isola. Dalla piccola isola dell’arcipelago, dove nel 1793 Domenico Millelire contribuì a fermare la spedizione francese, al moderno pattugliatore della Marina Militare, la storia di quell’impresa oggi continua a navigare. E con essa naviga anche il nome di La Maddalena, affidato a una nave della Repubblica Italiana destinata a operare nei mari di tutto il mondo.

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