Il processo a due educatrici di Arzachena.

Sarebbero state incastrate dalle microcamere le due maestre, che ora vanno a processo per maltrattamenti su minori. I fatti si sono svolti all’asilo comunale di Arzachena contro alcuni bambini.

Le presunte violenze risalgono al 2018, quando il Commissariato della polizia di Porto Cervo installò le telecamere dentro la scuola. Le immagini avrebbero ritratto gli episodi di violenza, in particolare una scena particolarmente cruda in cui le due educatrici avrebbero schiaffeggiato un bimbo di 8 mesi per aver fatto cadere un biscotto.

I reati contestati sono quelli di maltrattamenti su minori. Il gup di Tempio, Marco Contu, ha accolto le richieste del publico ministero Nadia La Femina e dei legali delle famiglie dei bambini picchiati che si sono costituiti parte civile.

