Mamma e figlia di 10 anni investite sulle strisce ad Arzachena

Investite mentre attraversano la strada ad Arzachena.

Una donna e una bambina di 10 anni, madre e figlia, questo pomeriggio, sono state investite sulle strisce ad Arzachena. Stando alle prime informazioni, un’auto ha travolto le due donne, che sono sbalzate a terra a causa dell’impatto con la vettura.

Entrambe hanno riportato ferite e sono state portate in elisoccorso all’ospedale di Olbia. Stando alle prime informazioni non sarebbero gravi. Sul luogo sono intervenuti la polizia locale di Arzachena, i carabinieri di Porto Cervo, i vigili del fuoco di Arzachena e due ambulanze del 118. In seguito la donna e la bimba sono state elitrasportate all’ospedale Giovanni Paolo II.

