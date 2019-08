Manca il personale, sospesi i prelievi di sangue a Olbia

La comunicazione dell’Ats.

A causa dell’assenza imprevista e non prevedibile del personale tecnico, il punto prelievi di Olbia ha momentaneamente sospeso l’attività di raccolta dei campioni esterni.

La direzione di Ats e dell’Area di Olbia hanno avviato tutte le procedure percorribili per poter risolvere in tempi rapidi la criticità che riguarda i tecnici di laboratorio: la direzione è fiduciosa che entro alcuni giorni la situazione possa risolversi con l’assegnazione di nuovo personale.

Attualmente nel punto prelievi del “San Giovanni di Dio” vengono comunque garantite le urgenze, le impegnative con la dicitura “U”, le gravidanze col codice di esenzione “M50”.

In queste ore è stata sospesa anche l’attività nei punti prelievo territoriali. L’Ats-Assl Olbia si scusa con l’utenza per il disservizio causato, ma assicura che sta lavorando per risolverlo in tempi stretti.

