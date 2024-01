L’inaugurazione della profumeria Sephora a Olbia.

Anche a Olbia apre Sephora. E’ la prima in città come profumeria della catena, che è presente in tutta Italia con più di 130 negozi. In Sardegna è la seconda, poiché un altro punto vendita è presente a Cagliari, al centro commerciale Le Vele.

Anche a Olbia il gruppo Sephora ha deciso di aprire in un centro commerciale, all’Olbia Mare di via Pavese. L’inaugurazione è avvenuta nel primo pomeriggio, alle 13, dove molte persone sono state accolte e hanno potuto acquistare i prodotti della profumeria. Il negozio è stato aperto dove prima era presente il negozio di abbigliamento Terranova, che ha chiuso nel mese di dicembre. Lo spazio che accoglie Sephora è molto grande, tipico degli ambienti dei negozi del gruppo, che accolgono tanti prodotti di diverse marche.

E’ la seconda profumeria all’interno del punto vendita del centro commerciale Olbia Mare. Anche la concorrente Douglas ha deciso di rinnovare il suo look, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione del locale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui