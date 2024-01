Troppi incidenti nel nord Sardegna, è primo nell’Isola per sinistri stradali

Il nord Sardegna primo nell’Isola per incidenti stradali, la classifica del 2023.

Il nord Sardegna ha il primato nell’Isola per incidenti stradali. Nella provincia di Sassari (compresa la Gallura) nel 2023 si sono verificati 1.394 incidenti, ovvero 293,6 sinistri ogni 100.000 abitanti. Tutta l’Isola è 12esima in Italia per incidenti stradali.

L’indagine è stata condotta dal Centro Studi di AutoScout24 basata sui dati dell’Istat. Il nord Sardegna batte Cagliari (202,9), Oristano (190,9), Nuoro (166,2) e Sud Sardegna (134,4). Secondo l’ultima ricerca del Centro Studi, se da un lato il codice della strada è considerato positivamente in termini di sicurezza da quasi il 60% degli utenti, dall’altro emerge un problema culturale: il 14% del campione continua a giustificare, in determinate situazioni, chi guida dopo aver assunto alcolici, come ad esempio quando lo si “sopporta”. Inoltre, il 12% degli intervistati ammette di utilizzare il cellulare senza auricolare o vivavoce, anche in caso di telefonata urgente.

Tuttavia, per ridurre gli incidenti, gli utenti ritengono che non sia sufficiente lavorare solo sui comportamenti scorretti, ma sia fondamentale migliorare lo stato delle strade, aspetto giudicato negativamente da oltre la metà degli intervistati. A causa delle pessime condizioni stradali, infatti, oltre un quarto dei partecipanti al sondaggio ha causato o subito almeno un incidente, anche di lieve entità, nel corso della propria vita. Quali sono le principali preoccupazioni degli utenti quando si trovano per strada? La maggioranza (73%) indica gli altri conducenti come principale motivo di preoccupazione, seguiti dai pedoni (38%), ovvero tutto ciò che può essere collegato alla distrazione delle persone.

Inoltre, la presenza di buche si conferma una grande fonte di apprensione, indicata da oltre il 50% del campione, ma per chi utilizza abitualmente la bicicletta, cresce la preoccupazione per i mezzi pesanti (38%, rispetto a una media del 15%). Al contrario, solo il 3% degli intervistati ritiene che superare i limiti di velocità sia pericoloso: infatti, ben sette utenti su dieci dichiarano di superare a volte o spesso i limiti imposti in ambito urbano o extraurbano. Approfondendo le motivazioni alla base degli incidenti provocati, si nota come la causa principale sia stata la distrazione alla guida (64%), seguita dall’inosservanza della segnaletica o delle norme di circolazione (18%).

