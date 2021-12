Trovato con più di un chilo di marijuana nell’armadio: arrestato un 30enne

I poliziotti sono riusciti ad entrare in casa fingendosi tecnici del gas.

Ieri, la Squadra Mobile di Cagliari ha proceduto all’arresto di un trentenne pregiudicato di Cagliari, trovato con più di un chilo e 200 grammi di marijuana nascosta nell’armadio.

Dalle indagini, gli agenti hanno scoperto che il giovane era dedito ad attività di spaccio all’interno della propria abitazione di Pirri. Dopo un servizio di osservazione, i poliziotti sono riusciti, fingendosi tecnici del gas, a fare irruzione nell’appartamento dove è stata trovata la marijuana nascosta in un armadio della camera da letto. È stata deferita in stato di libertà anche la madre del trentenne per concorso nelle attività di spaccio.