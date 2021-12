I controlli della polizia stradale in Sardegna.

Dal 6 al 12 dicembre 2021 Roadpol – European Roads Policing Network ha programmato l’operazione europea “Alcohol”, l’iniziativa di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebbrezza alcolica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche.

Anche gli agenti del compartimento polizia stradale per la Sardegna durante le giornate saranno impegnati in servizi specifici con controlli a tappeto lungo le principali arterie stradali sarde. Lo scopo di questa campagna e di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale contro lo stato di alterazione per usa di sostanze alcoliche.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 con l’obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.