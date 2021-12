L’accensione dell’albero di Natale ad Arzachena.

Ultimi preparativi ad Arzachena e nei borghi per addobbare vie, piazze e negozi in attesa dell’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che dà il via a un mese di festeggiamenti organizzati dal Comune.

Il programma prevede l’apertura del della casa di Babbo Natale e dei mercatino, con hobbisti ed espositori di prodotti agroalimentari, dalle 15 e 30 alle 19 e 30. Alle 16 e 30 invece al via la cerimonia di accensione dell’albero, con musica dal vivo e animazione con le mascotte della Disney.