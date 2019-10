Marijuana e hashish in centro a Olbia, i controlli dei carabinieri

Le attività della serata di ieri.

I risultati dell’attività di prevenzione condotta dal Reparto Territoriale carabinieri di Olbia ieri sera hanno permesso di individuare e segnalare due assuntori di droga, trovati con qualche grammo di marijuana (entrambi trentenni del luogo, uno dei quali già segnalato in banca dati) nel centro storico della città, zona Via Regina Elena – Piazza Mercato. Uno dei due ha tentato di disfarsi della sostanza alla vista dei carabinieri, ma il gesto non è passato inosservato.

Il cane antidroga ha localizzato l’involucro che è stato sequestrato. Anche nell’abitazione è stato rinvenuto un piccolo quantitativo di stupefacenti.

Sempre in Piazza Mercato, dove i ragazzi trascorrono la loro serata tra schiamazzi e bevute, a pochi passi da un gruppo di questi è stato trovato dell’hashish, evidentemente gettato alla vista dei militari, giunti numerosi sul posto.

