Con due tonnellate di marijuana a Telti: chieste condanne

Tre uomini imputati per detenzione di un grosso quantitativo di marijuana a Telti.

Avevano due tonnellate di marijuana a Telti. Quattro persone sono finite a processo a Tempio per l’ingente quantitativo di droga occultato in un capannone nel 2022. Il pm Alessandro Bosco ha formulato le richieste di condanna a 4 anni e sei mesi con rito abbreviato, mentre per un quarto è stato chiesto il rinvio a giudizio avendo scelto di affrontare il rito ordinario.

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L’inchiesta.

L’operazione condotta dai carabinieri in un‘azienda agricola a Telti aveva portato a scoprire un centro di stoccaggio e lavorazione della droga. All’interno di un capannone i militari avevano rinvenuto le due tonnellate di marijuana. La struttura era un vero e proprio laboratorio industriale, con sistemi di ventilazione ed essiccazione, oltre a macchinari per il confezionamento. Le droghe erano distribuite tra migliaia di piante sospese a fili e cumuli di infiorescenze adagiate su teloni.

Le accuse.

Si è ipotizzato infatti che quella droga era destinata ad essere immessa nel mercato fruttando diversi milioni di euro, vista la presenza di macchinari, l’ingente quantità. Così era partita l’inchiesta dopo il sequestro delle sostanze da parte dei carabinieri di Sassari.

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