“Sono soddisfatto – dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle Nardo Marino – dell’andamento del vertice di oggi in cui il Governo ha aiutato la Regione Sardegna a risolvere problemi spinosi per l’isola. Per quanto attiene la continuità territoriale, alla luce della revoca dell’attuale bando sulle tratte da e per gli aeroporti di Cagliari e Alghero, che offre ad Alitalia una situazione più vantaggiosa rispetto all’attuale bando, auspico che la compagnia di bandiera faccia un passo indietro sulle tratte da e per Olbia.

“In caso contrario, sono pronto a chiedere alla Regione la revoca anche del bando su Olbia. Allo stato attuale farlo significherebbe creare un danno erariale, -considerato che le due compagnie, Alitalia e Air Italy, hanno deciso di operare senza compensazione-. Ma è evidente che ci troviamo di fronte, per l’ennesima volta, a un bando di continuità territoriale sbagliato che ha originato questo problema mettendo a rischio, a conti fatti, centinaia di posti di lavoro nell’aeroporto di Olbia. Sono soddisfatto che il ministro Danilo Toninelli abbia dato priorità assoluta alla salvaguardia dei posti di lavoro”.

