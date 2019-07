L’impegno di Martina e il diploma al liceo.

Martina Boccadifuoco è una giovane ragazza di La Maddalena, che si è diplomata al liceo linguistico locale con il massimo dei voti. E già questo merita di per sè una menzione.

Martina è affetta dalla sindrome dell’X fragile, causata dalla mutazione del gene FMR1 sul cromosoma X. Martina ha raggiunto il fatidico traguardo del diploma alla pari di ogni suo compagno, sostenendo tutte le prove previste dall’esame come un normale studente.

A differenza di ciò che avrebbe potuto, Martina ha conseguito il diploma ministeriale, affrontando, in accordo tra i docenti e i genitori, l’esame orale senza nessuna discriminazione o stereotipo, viste la capacità espresse dalla ragazza.

Nel corso degli anni scolastici, Martina ha studiato sodo, impegnandosi e dedicandosi attivamente, partecipando alle attività extra-scolastiche e lavorando, nell’ambito del progetto “alternanza scuola-lavoro”, in biblioteca, all’asilo nido e a Cagliari al “Job Day”.

Il percorso scolastico di Martina non è mai stato in solitaria. Infatti, ha sempre avuto tutto il supporto necessario e fondamentale dai suoi compagni, dai docenti, dai professori di sostegno Antonello Tovo, Monica Bulciolu e Fabiana Patanè e dalle pedagogiste Antonella Fusto e Carolina Gomez, che l’hanno accompagnata con impegno e costanza verso questo importante traguardo da lei raggiunto, a dimostrazione del fatto che la diversità non è mai un limite.

“Il mio cento è il risultato di tutta una serie di cose, ho sudato per raggiungerlo”, afferma la giovane, felice ed emozionata.

“La mattina dell’orale lei era molto tesa ed agitata, ma ha affrontato l’esame con maturità, rispondendo con sicurezza a tutte le domande, e quando è uscita è stata una bella soddisfazione”, afferma la madre, contenta ed orgogliosa della figlia, consapevole dell’importanza, a livello personale, ma anche a livello sociale, di questo obiettivo raggiunto. La prova che testimonia le capacità e il potenziale di ragazzi “speciali” come lei.

