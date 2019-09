Il Mater Olbia apre le sue porte ed è subito un successo: in coda per le visite gratuite

In tantissimi arrivati già alle 8.

Una folla si è radunata fin da questa mattina fuori dalle porte della Mater Olbia. Un serpentone di persone richiamate dalla giornata di visite e check-up gratuiti che sono possibili fare oggi nella struttura. Allo slogan “Ospedale Aperto, Mater Olbia per te” in tantissimi sono arrivati già alle 8 e hanno aspettato l’apertura delle porte, che è stata anticipata di alcuni minuti vista la ressa.

Per chi temeva di essersi messo in coda per niente e di non riuscire a fare gli esami sperati è arrivata subito la buona notizia: chi non sarà possibile visitare oggi verrà richiamato nei prossimi giorni su appuntamento.

L’iniziativa, aperta a tutti, è la prima di una serie di momenti qualificanti per la vita dell’ospedale, volti a divulgare l’educazione alla salute per promuovere stili di vita orientati al concetto che prevenire è meglio di curare. È inoltre l’occasione per conoscere più nel dettaglio reparti e servizi del Mater Olbia Hospital.

Nel corso della giornata è possibile effettuare check up, gratuitamente e senza alcuna prenotazione e, nello specifico, fare visite specialistiche ed esami diagnostici presso gli Ambulatori di cardiologia, chirurgia generale, endocrinologia e chirurgia endocrina, dermatologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia e senologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, radiologia oltre che effettuare le analisi cliniche di controllo.

