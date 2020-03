Saranno 19 i posti letto previsti dal piano regionale.

Anche il Mater Olbia in capo contro l’emergenza coronavirus .La Regione ha comunicato che nel caso il numero dei contagiati dovesse aumentare, anche l’ospedale privato potrà mettere a disposizione la sua struttura con dei posti letto di terapia intensiva.

La novità è contenuta nel “Piano strategico per l’attivazione progressiva di strutture di area critica” approvato dalla Regione .Nella terza fase del piano infatti, attivata qualora le misure adottate non dovessero essere sufficienti, prevede ulteriori 242 posti letto (per un totale di 486) per l’assistenza dei pazienti Covid+ con un incremento nelle strutture già interessate. Tra queste è previsto anche il Mater Ollbia con terapia intensiva e stroke unit per 19 posti letto.

