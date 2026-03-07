Gli effetti della guerra su Olbia, diesel già aumentato in poche ore

I primi effetti sul caro-prezzi a Olbia si vedono sul diesel

La soglia dei 2 euro al litro fa paura agli automobilisti. In diverse città italiane il prezzo del diesel ha già raggiunto questo livello, e anche a Olbia nelle ultime ore alcuni distributori hanno sfiorato la cifra simbolica. In qualche impianto cittadino infatti il gasolio ha subito un aumento di ben 10 centesimi in poche ore. Un rialzo significativo che riflette una tendenza più ampia osservata in tutta Italia.

Dietro questi aumenti c’è soprattutto la situazione internazionale. L’escalation militare in Medio Oriente ha riacceso l’attenzione dei mercati energetici sul rischio di possibili problemi nelle forniture di petrolio. In particolare gli analisti guardano con preoccupazione allo Stretto di Hormuz, il passaggio strategico tra Iran e Oman attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale trasportato via mare.

Quando cresce il rischio di tensioni in quest’area, le quotazioni del greggio tendono a salire perché gli operatori temono possibili difficoltà nei flussi energetici globali. L’aumento del prezzo del petrolio si riflette poi sui carburanti raffinati, come benzina e gasolio, con effetti che arrivano ai distributori dopo alcuni giorni.

La dipendenza della Sardegna

Anche la Sardegna risente delle dinamiche energetiche internazionali. L’isola dipende infatti completamente dalle importazioni di petrolio e prodotti raffinati che arrivano attraverso le rotte del Mediterraneo, collegate ai grandi corridoi energetici che passano dal Canale di Suez e dallo Stretto di Hormuz.

Il diesel è spesso il primo carburante a risentire di queste dinamiche. È infatti il combustibile più utilizzato nel trasporto merci e nella logistica, settori molto sensibili alle oscillazioni del prezzo del petrolio.

Anche per questo motivo la soglia dei 2 euro al litro rappresenta un indicatore particolarmente osservato. Si tratta di un livello psicologico che negli ultimi anni ha segnato i momenti di maggiore tensione sui mercati energetici. Per ora, a Olbia e nel resto della Sardegna, la media dei prezzi resta leggermente al di sotto di questa cifra. Tuttavia gli aumenti registrati negli ultimi giorni dimostrano quanto il mercato dei carburanti sia sensibile agli equilibri geopolitici internazionali.

