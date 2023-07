Il presidente Sergio Mattarella ricorda la strage di Curragghja

Per i 40 anni dall’incendio che provocò la strage di Curragghja il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio. Il destinatario è il sindaco di Tempio Giannetto Addis.

“Sono trascorsi 40 anni dal tragico 28 luglio 1983, giorno in cui un rogo di violenza e proporzioni inusitate provocò la strage di Curragghja, causando la morte di 9 persone e il ferimento di altre 15.

L’evento ha profondamente segnato la storia della città di Tempio Pausania e dell’isola, arrecando lutto e dolore alle famiglie di coloro che caddero nell’estremo tentativo di impedire al fuoco di raggiungere il centro abitato”.

“Rispettare l’ambiente e la natura”

“Appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e volontari hanno sacrificato la loro vita per difendere il bene comune: esempio eroico di altruismo per le giovani generazioni. Avvenimenti tragici come quelli accaduti sulla collina di Curragghja devono indurre tutti a riflettere sulla necessità di rispettare l’ambiente e la natura: risorsa preziosa e ricchezza della Sardegna e dell’intero Paese, da tutelare con rigore, attraverso un impegno costante nella cura del territorio e mirate azioni di prevenzione. Alla popolazione di Tempio Pausania, ai familiari delle vittime, a tutti i partecipanti alla commemorazione invio, in memoria di quell’evento, un commosso saluto.

40 anni fa sulla collina di 𝗖𝘂𝗿𝗿𝗮𝗴𝗴𝗵𝗷𝗮 persero la vita Diego Falchi, Tonuccio Fara, Mario Ghisu, Luigi Maisto, Silvestro Manconi, Tonino Manconi, Claudio Migali, Salvatore Pala, Nino Visicale. Nel 2007, lo Stato ha conferito la Medaglia d’oro al Valor Civile ai caduti, e nel 2009 a quanti sono rimasti feriti in quelle ore drammatiche: Francesco Antonio Azara, Vanni Bisson, già assessore e consigliere comunale, scomparso nel 2015, Antonello Forteleoni, Mario Marchesi, Gianni Mazza e Giuseppe Sotgiu. Due anni dopo, il 28 luglio del 2011, anche la Città di Tempio ha ricevuto la Medaglia d’argento al Valor Civile.

