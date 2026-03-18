Morandi torna a casa, le sue ceneri sparse tra le onde a Budelli

Le ceneri di Mauro Morandi a Budelli.

Mauro Morandi, il leggendario custode dell’isola di Budelli, è tornato finalmente a casa, svanendo nell’azzurro di quel mare che ha protetto per oltre 30 anni. In un addio che sa di eterno ritorno, le ceneri dell’uomo conosciuto nel mondo come il Robinson Crusoe italiano sono state disperse davanti alla sua amata Spiaggia Rosa, realizzando il sogno dell’uomo che ha dedicato la sua vita a questo pezzo di paradiso terrestre, da cui purtroppo era stato allontanato.

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Il regalo di un amico.

A gettare le ceneri sul mare un caro amico del signor Mauro, che ha raccontato la storia sul gruppo social dedicato a lui. ”L’altro giorno, davanti a Budelli, il mare ha accolto le ceneri di Mauro Morandi. Per il mondo era “il guardiano dell’isola”. Per me era molto di più: un amico vero, da 43 anni. Ho avuto il privilegio di accompagnarlo in tanti momenti della sua vita, da Livorno all’Elba, fino a Magenta. Ma la verità è che Mauro non si “curava”: Mauro viveva. Con una libertà rara, quasi ostinata. Con uno sguardo che sapeva vedere l’essenziale, quando tutto il resto diventa rumore. Era davvero l’ultimo Robinson Crusoe. Non per isolamento, ma per scelta. Non si è trattato di un semplice commiato, ma della chiusura di un cerchio iniziato quarantatré anni fa per chi ha avuto il privilegio di stargli accanto, seguendo il suo cammino da Livorno all’Elba fino ai silenzi della Sardegna. Per i suoi amici più cari, Mauro non era solo un simbolo di resistenza ecologista, ma un uomo che aveva scelto la libertà ostinata come unica bussola, cercando l’essenziale laddove tutto il resto diventa rumore”, queste alcune parole dell’uomo.

Morandi torna a casa.

La sua non era una fuga dal mondo, ma una ricerca profonda di appartenenza a una terra che considerava sacra, un tempio da custodire con amore. Un amore puro e vero. Il legame di Mauro con la natura era un dialogo continuo, Morandi ha insegnato a chi lo circondava quanto sia fragile la vita, ma anche quanto possa essere forte lo sguardo con cui decidiamo di attraversarla. Oggi, Mauro Morandi non è più soltanto il guardiano di un’isola, ma è diventato l’orizzonte stesso. In quel tratto di mare dove il tempo non pesa e il silenzio non è mai vuoto, il suo viaggio si conclude esattamente dove era sempre destinato a finire: nel cuore indomito di Budelli, dove il mare custodisce senza mai portare via davvero nulla.

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