Le previsioni del tempo per il 19 marzo a Olbia e in Gallura

Ecco le previsioni del tempo del 19 marzo a Olbia

A Olbia e in Gallura, la giornata di giovedì 19 marzo 2026 sarà caratterizzata da maggiore nuvolosità. Il cielo si presenterà spesso coperto o molto nuvoloso, soprattutto lungo la costa.

Al mattino il tempo sarà grigio ma stabile, con nubi diffuse e poche schiarite. Nel corso della giornata la copertura nuvolosa resterà compatta. Non si esclude qualche debole pioggia isolata, ma senza fenomeni intensi o diffusi. La giornata resterà comunque in gran parte asciutta.

Temperature e venti

Le temperature saranno in lieve diminuzione. Le minime si manterranno tra 9 e 11 gradi, mentre le massime si fermeranno intorno ai 14-16 gradi. I venti soffieranno moderati da est o sud-est, più intensi lungo le coste. Il mare sarà mosso, specie nei tratti più esposti. L’umidità sarà elevata, soprattutto nelle ore serali, con una sensazione di clima più fresco e umido.

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