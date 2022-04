Il provvedimento a un immobile di lusso a Olbia.

Maxi congelamento a Olbia, in località Portisco. Ammonterebbe a 105 milioni di euro il provvedimento contro alcuni beni di lusso a carico del pilota di Formula 1, il russo Nikita Dmitrivich Mazepin da parte della Guardia di Finanza, nell’ambito dei provvedimenti sanzionatori dell’Unione Europea in seguito alla guerra in Ucraina.

Il provvedimento contro il pilota riguarda un complesso immobiliare ad uso residenziale che si trova in località Portisco. Dagli accertamenti è emerso essere intestato ad una società estera riconducibile a lui e a suo padre Dmitry Arkadievich Mazepin.

Chi è il pilota russo oggetto dell’ultimo sequestro in Gallura.

Il 5 marzo Mazepin, 23 anni, aveva corso per la scuderia Hass, con la quale aveva firmato nel 2020 un contratto. Figlio di un miliardario e proprietario di Uralchem, è diventato il quarto pilota russo nella storia delle “gare reali” dopo Vitaly Petrov, Sergey Sirotkin e Daniil Kvyat.