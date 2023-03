I sequestri per evasione fiscale in Gallura.

Ci sono numerosi appartamenti, garage, fabbricati commerciali e terreni situati in Gallura tra gli immobili sequestrati all’imprenditore romano Fabrizio Amore. Ieri i militari della Guardia di Finanza gli hanno confiscato complessivamente 60 milioni di euro.

L’uomo, attivo nel settore delle costruzioni e coinvolto in varie vicende giudiziarie, si è visto confiscare diversi fabbricati compresi tra Olbia e Porto Cervo. Le Fiamme Gialle, inoltre, gli hanno sequestrato diverse auto storiche, tra Ferrari, Jaguar e Porsche.

Nel 2015, Amore fu arrestato come parte dell’indagine “Mondo di mezzo” per accuse di associazione per delinquere, reati tributari, turbamento della libertà degli incanti e truffa ai danni dello Stato.

