Nuovo medico di famiglia a Calangianus e Luras, cosa c’è da sapere

A Calangianus prende servizio un medico di famiglia

Si rafforza l’assistenza sanitaria territoriale per l’ambito di Calangianus e Luras con l’arrivo di un medico di famiglia. A partire dalla prossima settimana, la rete dei medici di medicina generale vedrà l’ingresso ufficiale della dottoressa Daniela Criminisi.

L’insediamento della professionista rappresenta un importante potenziamento dei servizi di assistenza primaria per la comunità locale. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con la nuova dottoressa presso le sedi istituzionali, occasione per definire gli ultimi dettagli operativi prima dell’avvio delle attività.

La dottoressa Criminisi prenderà ufficialmente servizio lunedì 9 marzo. L’attività ambulatoriale sarà ospitata presso i locali del Poliambulatorio di Calangianus, situato in via Madrid.

L’arrivo del nuovo medico è stato accolto con favore dalle autorità locali, che hanno espresso i migliori auspici per un proficuo lavoro a beneficio della cittadinanza e a garanzia della continuità e della qualità delle cure nell’ambito sanitario di riferimento.

