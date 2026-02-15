Calangianus, al via il progetto di screening sanitari per i cittadini

A Calangianus gli screening grazie al Comune e Sardegna for you.

Venerdì 20 febbraio, presso l’aula consiliare di Calangianus, si terrà la presentazione del nuovo progetto di prevenzione con screening rivolti ai cittadini. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’organizzazione Sardegna for you, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini calangianesi sulla cultura della diagnosi precoce attraverso l’erogazione di servizi specialistici direttamente sul territorio.

L’incontro.

L’incontro pubblico, fissato per le ore 18,30 in via Sant’Antonio n. 2, rappresenta un momento importante per illustrare le strategie di tutela della salute pubblica previste per l’anno in corso. Il progetto nasce dalla necessità di rendere i controlli medici più accessibili, abbattendo le barriere logistiche e promuovendo uno stile di vita orientato alla prevenzione.

Durante la conferenza di presentazione saranno rese note le date e le tipologie di visite specialistiche che verranno effettuate nei prossimi mesi. Verranno fornite istruzioni dettagliate su come i cittadini potranno prenotare i servizi e quali saranno i criteri di partecipazione. Esperti del settore, inoltre, interverranno per ribadire come lo screening tempestivo sia lo strumento più efficace per il benessere a lungo termine della comunità.

L’Amministrazione invita tutti i residenti a partecipare attivamente all’evento informativo. La loro presenza è considerata fondamentale per la buona riuscita di un piano sanitario che punta a fare di Calangianus un modello di prevenzione e cura della persona.

