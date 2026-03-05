Lavori all’ufficio postale di Tempio, chiude la filiale

I lavori all’ufficio postale di Tempio.

A Tempio Pausania sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale locale, nell’ambito del progetto “Polis“, l’iniziativa di Poste Italiane che punta a modernizzare le sedi e a estendere i servizi offerti integrando quelli della Pubblica Amministrazione nei comuni italiani con meno di 15mila abitanti. In un periodo in cui molti centri periferici registrano una progressiva riduzione dei servizi disponibili, Poste Italiane conferma la propria presenza sul territorio, rafforzandola con interventi concreti volti a sostenere le comunità meno densamente popolate, favorendo un’Italia più inclusiva e vicina alle esigenze dei cittadini.

Durante i lavori, l’azienda garantirà la continuità dei servizi a Tempio Pausania, comprese le operazioni di ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, tramite un ufficio postale mobile posizionato nei pressi della sede di Largo Alcide De Gasperi. La postazione è operativa da oggi, giovedì 5 marzo, con orari dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.

Per ridurre eventuali disagi, l’offerta dei servizi sarà rafforzata anche in altre sedi del territorio comunale. La filiale di corso Vittorio Emanuele a Nuchis estenderà gli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45. Analogamente, la sede di via Roma ad Aggius resterà operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.

Poste Italiane ricorda inoltre che numerosi servizi sono accessibili attraverso i canali digitali, come l’app ufficiale e il sito poste.it, consentendo di effettuare operazioni tradizionalmente svolte allo sportello, come pagamenti di bollettini (inclusi Mav, PagoPa e multe), monitoraggio di spedizioni, invio di raccomandate e telegrammi, bonifici e trasferimenti di denaro, senza doversi recare fisicamente in ufficio, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. La riapertura della sede di Tempio Pausania, completamente rinnovata, è prevista al termine dei lavori, la cui durata stimata è di 25 giorni salvo eventuali imprevisti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui