L’ex velina Melissa Satta si è sfogata sui social.

Non c’è pace per Melissa Satta. L’ex velina sarda è stata accusata senza mezzi termini di “sex addiction” (dipendenza sessuale) dal quotidiano inglese Daily Mail, per descrivere la sua passata relazione con il tennista Matteo Berrettini, che anche in patria è stato bersaglio di offese per la sua crisi sullo sport, attribuita alla distrazione da parte della bella showgirl sarda.

“Tennis star Matteo Berrettini splits from sex addict supermodel girlfriend Melissa Satta after ‘very intense year-long relationship” (La star del tennis Matteo Berrettini si separa dalla sua fidanzata super modella dipendente dal sesso Melissa Satta dopo un rapporto molto intenso ndr.), questo è il titolo del quotidiano che ha fatto arrabbiare l’ex Velina e ha scatenato polemiche in Italia.

La Satta denuncia da tempo di essere stata bersaglio di critiche da parte degli haters ed essere così considerata responsabile della crisi in campo da parte dell’atleta. A riprendere la notizia del Daily Mail è anche il New York Post, dove fa riferimento al troppo sesso con l’ex velina di Striscia la notizia. Così la showgirl ha sbottato sui social, anche perché non è la prima volta che viene considerata responsabile di aver distratto il tennista, anche se nessuno in patria si è mai spinto così tanto fino a definirla una ”dipendente sessuale”. Fatto sta che le colpe che si è presa durante la storia con Berrettini sono figlie dello stesso maschilismo. Ne è sicura proprio la showgirl, che dopo il monologo alle Iene tempo fa, è tornata a parlare in seguito all’articolo del Daily Mail.

“Ed eccomi qua ad essere costretta ad assumere ancora la mia autodifesa dinanzi al tribunale d’inquisizione mediatica, senza aver commesso alcun crimine”, dichiara Melissa Satta sul suo account ufficiale. Poi accusa la stampa di fare sciacallaggio mediatico solo per vendere qualche copia. “Ora sappiate che il solo dover scrivere di me stessa riportando una definizione (sex addicted ndr) che mi lacera profondamente richiede un’enorme forza fisica perché mi sembra di essere catapultata sul banco degli imputati”.

L’ex velina ha dichiarato così di sentirsi ferita come donna e come madre. “Non voglio strumentalizzare il sessismo quale combustibile per alimentare il mio sfogo – aggiunge Melissa -, né voglio cedere alla tentazione fatti di cronaca che quotidianamente vedono donne subire gesti insani di qualche mente disturbata, ma credo che sia il tempo che la stampa si assuma le sue responsabilità e svolga il ruolo di informazione secondo i consueti canoni di verità e correttezza, evitando di trasmettere messaggi che possano sortire effetti devastanti nelle menti più labili”. La Satta si è rivolta poi ad un avvocato e ha ricevuto tanta solidarietà, ma purtroppo anche tanti commenti critici su come sta gestendo la vicenda, essendo un personaggio pubblico.

