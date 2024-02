Melissa Satta torna single, relazione finita con Berrettini: ecco perché

Melissa Satta non sta più con il tennista.

Melissa Satta torna single. Berrettini ha annunciato la fine della relazione con l’ex velina sarda durante una conferenza stampa da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. Ha ringraziato Melissa per il periodo vissuto insieme e ha ribadito il rispetto reciproco che li lega.

La relazione con lui e Melissa Satta è stata tormentata da diverse critiche. Il tennista 27enne è stato più volte bersagliato dagli haters a causa della sua crisi nello sport. Allo stesso modo anche l’ex velina è stata attaccata e accusata di distrarre l’atleta. Sembra quasi un caso che la relazione sia finita poco dopo i successi di Jannik Sinner. Sarà questo il motivo per cui Berrettini ha accantonato l’amore?

Il tennista ha raccontato di aver vissuto mesi complicati a causa degli infortuni ma si è detto pronto a tornare in campo a breve. Ha escluso la partecipazione a Indian Wells e ha annunciato che giocherà il challenger di Phoenix e il Masters 1000 di Miami. Ha svelato di non vedere l’ora di giocare di nuovo a Roma e ha rivelato di essere in contatto con Sinner, definendolo una molla e sottolineando l’importanza della loro amicizia.

