Pronta un’escursione lungo il percorso Pevero health trail

“Siamo pronti ad affrontare l’incredibile percorso Pevero health trail realizzato nello scenario incantato della Costa Smeralda”. L’associazione Sportisola di La Maddalena presenta l’escusione di domencia 25 febbraio. “Abituati alla movida estiva ed ai fasti della costa smeralda, godremo invece di una natura inviolata, tra i sentieri del percorso relax, con passaggi alla Madonnina, al famoso stazzo di Ciccu Bianco e a Lu Rotu, lo spiazzo di lastre in granito su cui veniva trebbiato il grano facendoci passare i buoi”.

“L’escursione proposta, 4° appuntamento dei 6 eventi gratuiti realizzati in collaborazione con l’EPS Asi Sardegna e patrocinati dal Comune di La Maddalena è libera ed aperta a tutti e si snoderà su un percorso trekking di circa 7 km, adatti a tutti, purché camminatori abituali”.

Appuntamento domenica 25 febbraio dalle ore 10 ( 9 con partenza da La Maddalena) alle 14 circa. Per i partecipanti maddalenini: ore 9 traghetto Delcomar ( Per ottimizzare i trasporti in auto è preferibile contattare Marta al 3477284654 o inviare una mail ad info@sportisola.it). L’aappuntamento per i partecipanti palaesi ore 9.20 porto commerciale Palau. Mentre l’appuntamento per tutti gli altri partecipanti ore 10.00 al parcheggio piccolo di Romazzino/Cala Liccia.

“È consigliato abbigliamento sportivo e scarpe da trekking o da ginnastica, una riserva idrica di almeno un litro di acqua e il pranzo al sacco. La partecipazione è gratuita. Info ed adesioni 3477284654 o info@sportisola.it.

