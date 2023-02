In Gallura poche scuole hanno la mensa, un problema per le famiglie

I dati sulle scuole in Gallura.

A Olbia poche scuole dispongono di una mensa e la situazione in Gallura è frammentata. Uno studio realizzato da Openpolis, con l’obiettivo di analizzare la “povertà alimentare”, ha svelato che molte istituti italiani non sono dotati di una mensa. Una situazione che si aggrava nel Mezzogiorno e che va a contribuire sulle famiglie economicamente meno abbienti.

Questo perché, secondo il portale della fondazione, più è alto il numero delle mense scolastiche, più è alta la possibilità per i bambini e ragazzi di consumare quotidianamente e in quantità adeguate cibi sani, equilibrati, nutrienti e sicuri. Una possibilità che si riduce in quelle famiglie che non dispongono di un reddito adeguato per acquistare cibi sani e proteici. Questo prende il nome di “povertà alimentare” ed è ancora più grave per chi si trova in età di sviluppo.

In Italia in media soltanto il 2,8% dei minori non consuma un pasto proteico al giorno, mentre vi è un eccesso di zuccheri che contribuiscono al sovrappeso e alla carenza di nutrienti. In Sardegna sono 1.3% i minori che non riescono a consumare un pasto proteico al giorno. Il rapporto ha analizzato che c’è una correlazione tra povertà alimentare tra i minori con la scarsità di mense scolastiche. Nelle regioni dove sono più presenti, infatti, c’è un maggior numero di bambini che assume un rapporto adeguato di nutrienti in base al proprio fabbisogno.

La situazione in Gallura.

La situazione nel territorio, secondo i dati raccolti da Openpolis, è piuttosto frammentaria. Sono presenti infatti comuni che coprono dal 50 al 100% per quanto riguarda la disponibilità di mense scolastiche. E’ il caso di Berchidda, dove gli unici due istituti hanno una mensa all’interno, così come nella vicina Alà dei Sardi, dove c’è una scuola. Sono virtuosi anche i comuni di Telti, San Teodoro, Trinità d’Agultu e Vignola.

In Gallura sono due i comuni che non hanno un numero sufficiente di mense scolastiche, dove i bambini hanno la possibilità di una vasta offerta di alimenti. Questi sono Olbia, dove su 39 edifici analizzati solo il 2,6% del totale dispongono di una mensa. Segue poi Calangianus, dove su 6 edifici nemmeno uno offre il servizio, Bortigiadas e Oschiri che ha 5 istituti.

Gli altri paesi vanno dal 20 al 60% per quanto riguarda l’offerta data ai bambini che frequentano le scuole comunali. A Golfo Aranci dipongono di mensa il 33,3% degli edifici, una su 3 totali. A Monti e Loiri la percentuale scende al 20%, con 2 scuole su 3 che hanno la mensa. A Padru è una la scuola che offre il servizio su 2 totali (50%). Più virtuosi i comuni più grandi come Tempio e Arzachena. Nella prima cittadina il 60% degli istituti dispone di una mensa scolastica (sono 6 scuole su 10), mentre ad Arzachena sono il 61,5% (sono 8 su 13).