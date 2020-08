Dopo un mese di vacanza Chiara Ferragni e Fedez salutano la Sardegna

La coppia è ripartita oggi da Olbia.

Avevano promesso che sarebbe stata un’estate tutta italiana la loro. E a questa promessa hanno tenuto fede concludendola con un intenso mese vissuto in Sardegna. Di base in una lussuosa villa a San Teodoro, Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno concluso la loro vacanza tutta Gallurese oggi, 28 agosto, prendendo il volo da Olbia.

Una grande vetrina per l’intero nord est della Sardegna. Visitato in lungo e in largo dalla coppia e dal loro numeroso seguito è stato messo in mostra, con le sue perle più belle, nei numerosissimi post con i quali i Ferragnez hanno documentato la vacanza su Instagram.

L’Agnata a Tempio, Molara, Tavolara, la più esclusiva Porto Cervo, l’Arcipelago della Maddalena, San Teodoro e il suo meno conosciuto Monte Nieddu. Queste alcune delle mete che, dopo questa strana estate 2020, sono entrate nelle case e nell’immaginario dei quasi 21 milioni di followers della coppia in tutto il mondo.

Una vacanza che è finita con i ringraziamenti allo staff che li assistiti nella villa di Puntaldia con una menzione particolare e affettuosa per la chef Pietrina Soddu. Oltre che con una dedica di addio alla Sardegna. “Ciao Sardegna, grazie per averci donato un mese meraviglioso e per questa bellissima estate italiana”.

(Visited 133 times, 133 visits today)