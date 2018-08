Arrivederci al prossimo anno agosto: il vero caldo inizia a settembre

L’estate inizia a settembre.

L’estate 2018 si è dimostrata con un agosto piuttosto pigro, ovvero il caldo ha fatto fatica a restare e ad assicurarci bel tempo. Stando alle previsioni, il vero caldo arriverà per tutto settembre a Olbia e in Gallura. A settembre quindi farà molto caldo, con temperature più alte della norma del periodo, così come ad ottobre.

Olbia e la Gallura si lascerà alle spalle un agosto piovoso e ventoso per dare spazio a un settembre estivo. Clima pressoché estivo anche nei prossimi giorni, anche se l’Arpas segnala un aumento della copertura medio-bassa a partire da oggi. Il tempo è in fase di miglioramento grazie all’arrivo di un anticiclone in fase di consolidamento sull’Europa occidentale.

Insomma sta per giungerà una strana estate, tardiva e calda, pure con qualche eccesso fino a 35 gradi, ma con bassa umidità e cieli tersi di un azzurro intenso che non se ne vedevano da tempo. Solo domenica potrebbero esserci dei temporali ma passeggeri a Olbia e in alcune zone della Gallura.

