Scontro frontale a Olbia.

Un grave scontro frontale è avvenuto, circa 20 minuti fa, sulla strada Olbia-Telti, precisamente in via del Nuraghe sulla strada provinciale 127. Dalle prime informazioni pare che sia avvenuto uno scontro frontale tra due macchine. Sul luogo dell’incidente è presente una squadra dei vigili del fuoco di Olbia, la polizia stradale, il 118 e la polizia locale. Si sta cercando di capire l’esatta dinamica dell’incidente. In questo momento è presente l’ambulanza medicalizzata del 118, in quanto sono gravi le condizioni riportate da uno degli occupanti di una delle macchine coinvolte nell’incidente.

