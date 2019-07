Le previsioni metereologiche di questi giorni.

La colonnina di mercurio oggi sfiorerà i 39 gradi a Olbia e in Gallura. Tanto, ma non così tanto da far finire la zona sul podio delle località più calde della giornata.

A Cagliari il termometro ha già superato i 40 gradi, così come in molti comuni del sud della Sardegna. Quella che si prospetta sarà una settimana da bollino rosso per le temperature.

Lo dicono i metereologi, anche se da domani ci sarà un’attenuazione dalla morsa del solleone. Ovviamente, resta alto anche il rischio incendi. La protezione civile regionale ogni giorno evidenza i livelli di criticità. E la Gallura è colorata di giallo.

