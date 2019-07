L’incidente vicino a Rudalza.

Se la sono cavata con una fruttura e qualche escoriazione la coppia di turisti vittima, ieri pomeriggio, di un incidente stradale con loro moto vicino a Rudalza, verso Golfo Aranci.

Stando alle informazioni ricevute, la coppia, marito e moglie, sarebbe scivolata con la moto. Sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco di Olbia. Ma solo per la donna si è reso necessario il trasporto in ospedale per la frattura alla caviglia.

(Visited 289 times, 289 visits today)