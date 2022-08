Il meteo in Sardegna.

L’estate sembra stia per finire anche in Gallura. Una nuova ondata di instabilità e maltempo minaccia la stagione, ad un mese abbondante di anticipo dalla sua conclusione. Le giornate calde e soleggiate lasceranno, in alcune zone già dalla giornata di oggi, spazio a temporali e piogge.

Già da questo pomeriggio, un peggioramento del tempo è previsto anche a Olbia e in Gallura con fenomeni di pioggia. La protezione civile della Sardegna ha emanato un’allerta meteo dalle 14 fino alle 20.59 di questa sera, con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Iglesiente e Campidano; codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.