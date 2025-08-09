“La miglior vendetta è vivere in Sardegna”, Nicola Porro a Capriccioli omaggia l’isola

Nicola Porro ha filmato un video a bordo di una barca a Capriccioli.

Tra le celebrità presenti nei giorni scorsa in Sardegna, Nicola Porro, che in barca a Capriccioli ha ripreso dal mare le coste della Gallura col suo cellulare. Il giornalista ha pubblicato il video nella sua bacheca di Istagram, con la didascalia: “La miglior vendetta è vivere bene o altrimenti vivere in Sardegna”.

La dedica del giornalista ha suscitato un coro di elogi alla Sardegna da parte dei suoi seguaci, molti dei quali non sardi.

Il giornalista adesso è tornato a Milano per adempiere ad alcuni importanti impegni lavorativi.

Nicola Porro non è l’unica celebrità che ha scelto di trascorrere il periodo di vacanze in Sardegna. Nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sè Fedez, a Porto Cervo con la nuova fidanzata. Non mancano le star internazionali come Oprah Winfrey, Leonardo Di Caprio, e i calciatori Hernandez, Leao ed Erling Haaland.

