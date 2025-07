Hernández e Leão insieme in vacanza a Porto Cervo

I cue calciatori insieme a Porto Cervo.

Theo Hernández, calciatore del Milan, è arrivato a Porto Cervo e qui sta trascorrendo le sue vacanze, allenandosi ogni giorno sotto il sole cocente. Sui social, il terzino francese è stato ripreso mentre correva lungo la strada, senza maglietta e con indosso solo pantaloncini sportivi. Il cartello stradale con la scritta “Porto Cervo Marina” ha confermato la località dell’allenamento.

Nonostante fosse in vacanza, Theo ha scelto di mantenersi in forma in vista della prossima stagione calcistica. Questo gesto ha suscitato apprezzamento tra i tifosi, soprattutto considerando l’incertezza sul suo futuro al Milan, con il contratto in scadenza nel 2026 e trattative di rinnovo ancora in sospeso.

Recentemente è emerso che anche Rafael Leão, compagno di squadra di Theo Hernández al Milan, ha raggiunto la gallura. Secondo una storia, condivisa su Instagram, i due calciatori si trovano insieme in vacanza a Porto Cervo. Questo incontro tra i due amici e colleghi di squadra ha suscitato l’interesse dei tifosi, che sperano in un rinnovo del legame tra i due giocatori anche per la prossima stagione. Entrambi hanno avuto un ruolo significativo nel Milan nelle stagioni precedenti, e la loro presenza insieme in Sardegna potrebbe essere vista come un segno di unità e spirito di squadra.

