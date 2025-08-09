Alessandra Todde incontra l’emiro del Qatar a Olbia: “Si spera che i loro investimenti crescano” – VIDEO

La riunione “Riservata” a Olbia tra Alessandra Todde e l’emiro del Qatar.

Riunione ad alta riservatezza questa mattina nella sede della Provincia Gallura, a Olbia. L’incontro, a porte chiuse, ha visto sedere allo stesso tavolo il presidente della Regione, Alessandra Todde, e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Al vertice hanno preso parte anche il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, e i vertici della Smeralda Holding. Presenti il presidente del Consiglio di amministrazione, Franco Carraro, e l’amministratore delegato, Mario Ferraro. Tra i partecipanti anche il figlio dell’emiro, Al Thani, e il Ceo del Qatar Foundation Endowment, partner del Mater Olbia Hospital, organismo che fa capo direttamente alla famiglia reale qatarina.

Il vertice si è svolto in un clima di assoluta riservatezza, con accesso limitato e misure di sicurezza rafforzate. La presenza congiunta di istituzioni regionali e rappresentanti di alto livello del Qatar conferma il peso strategico dell’incontro per il territorio di Olbia e di tutta la gallura.

L’appuntamento, che si inserisce in un contesto di rapporti consolidati tra la Sardegna e il Qatar, potrebbe avere ricadute rilevanti sul piano economico, turistico e sanitario. “E’ stato un incontro con degli investitori importanti – ha commentato la presidente della regione Sardegna a margine dell’incontro -, istituzionale, di conoscenza in cui si è parlato dei loro investimenti in Sardegna, sperando che crescano e producano valore per la Sardegna”, aprendo a nuovi investimenti del Qatar in Sardegna.

