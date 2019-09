Le migliori discoteche in Gallura secondo i clienti (2019)

Le migliori 5 discoteche della Gallura.

Mare, estate, caldo e le se​re magiche. La stagione più attesa sta per finire e le migliori discoteche in Gallura hanno fatto ballare e sognare al ritmo dell’estate. In base ad una classifica stilata, solo ed esclusivamente dal sito sui viaggi, Tripadvisor, vi segnaliamo 5 tra le migliori discoteche della Gallura.

Al 1°posto si classifica il Phi Beach disco con 375 recensioni. Il famoso locale si trova in località Forte cappellini, a Baia Sardinia.

Al 2°posto troviamo il Ritual Club con 137 recensioni. Il locale si trova sulla strada Statale 110 a Baja Sardinia.

Al 3° posto si posiziona il Billionaire Club a Porto Cervo con 124 recensioni.

Al 4° posto si trova il Blu Beach con 91 recensioni. Il locale si trova in località nel Golfo di Marinella.

Al 5° posto abbiamo Ambra Night con 74 recensioni. Il locale si trova in località Cala d’Ambra a San Teodoro.

