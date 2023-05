Ecco dove sono le gelaterie meglio recensite su Google nei paesi della Gallura.

Le temperature di questi giorni sono sempre più estive. Sale, di conseguenza, la voglia irrefrenabile di mangiare il gelato in strada o al bar. In Gallura sono tanti i locali che vendono gelati artigianali, che per la stagione si moltiplicano tra le vie dei diversi comuni. Ecco le migliori gelaterie a Olbia e in alcuni paesi della costa della Gallura, secondo le recensioni di Google.

Le quattro migliori gelaterie a Olbia.

Secondo le valutazioni date dai clienti su Google, il ”premio” della migliore gelateria a Olbia stato assegnato a “Gelateria Da Brivido”, che appena aperto ha ottenuto una valutazione da 5 stelline. Seguono “Gelato di Natura”, che si trova in via Regina Elena e “Regina di Coni” in piazza Regina Margherita. Voto ottimo anche per “Pecora Nera”, recensita positivamente dai suoi clienti con un voto di 4,7.

Le tre migliori gelaterie a Golfo Aranci.

”Academy Bar”, nonostante la recente apertura, è la migliore gelateria di Golfo Aranci, secondo gli utenti di Google. I clienti le hanno assegnato un 4,8 e con questo punteggio batte gli storici locali del paese, che sono comunque di ottima qualità, stando alle valutazioni date sul motore di ricerca. Il locale, con vista sul golfo è aperto soltanto da 2 anni ed è stato recensito positivamente, frutto certamente di un ottimo lavoro e prodotti di qualità. Tra le più apprezzate figura anche “ParadICE Cream”, che ha ottenuto un punteggio di 4,7, la stessa valutazione va a “Gelateria artigianale Mary”.

Le due migliori ad Arzachena.

Quasi tutte le gelaterie di Arzachena hanno voti altissimi. Sul podio, valutate con 5 stelle, secondo gli utenti di Google c’è “Gelateria Pasticceria Porto Cervo”, “Gelateria Bosisio” in viale Costa Smeralda.

Le due migliori a La Maddalena.

Tra le gelaterie dell’isola di La Maddalena, gli utenti hanno valutato positivamente “La Finestrella”, che ha ottenuto un voto di 4,8. Segue “Dolci distrazioni”, valutata con 4,7 punti.

Le due migliori a Loiri Porto San Paolo.

Gli utenti di Google hanno recensito ottimamente la “Boat Bar Golden White” di Loiri Porto San Paolo con un voto di 4,9. Segue la gelateria “Da Mimmo” con 4,6 punti.

Le due migliori a San Teodoro.

Secondo gli utenti di Google, le migliori gelaterie a San Teodoro sono “Cono naturalmente buono” (4,9) e “Gelateria Artigianale” (4,9).

Le due migliori a Palau.

La migliore gelateria di Palau, secondo le recensioni, è “Gelateria dell’angolo”, recensita con 5,0 punti e seguita da “Gelateria artigianale la Cialda”, con un voto di 4,8.

