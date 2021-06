Una nuova gelateria a Golfo Aranci.

Sul porto turistico di Golfo Aranci sta per aprire Academy, una grande gelateria artigianale. L’idea è di Alessio Masella, imprenditore di origine cagliaritana, proprietario di alcune gelaterie in Austria, che ha rilevato recentemente un locale a due piani e con terrazza sul porto turistico.

“Sarà il locale più bello di Golfo Aranci con la vetrina di gusti più grande della Gallura – assicura il proprietario –, ho fatto questo importante investimento perché è un qualcosa che manca in tutto il territorio e penso proprio che funzionerà”. Il locale aprirà i primi di luglio e sarà una gelateria artigianale con un’infinità di gusti, assicura. Compresi quelli vegani, senza glutine e per chi ha il diabete.

Una varietà di sapori che si potranno gustare sulla terrazza che si affaccia sul porticciolo del paese. “Spesso in Gallura i locali che offrono la vista mare sono costosi – prosegue -, mentre io dò la possibilità di mangiare là anche il gelato. Punterò molto sull’etica”. Non solo gelati, ma anche cocktail e smoothies rinfrescanti. “Sono prodotti con frutta fresca ghiacciata, ma senza ghiaccio e senza zucchero e si possono gustare anche durante le ore più calde del giorno”, spiega. La gelateria non chiuderà durante il periodo di bassa stagione. “Terrò aperto nei week end – dice Masella-, ci sarà anche il servizio di caffetteria, con croissant artigianali e terrò dei corsi di gelateria aperti anche ad imprenditori”.

