L’analisi sui risultati degli studenti.

Quali sono le migliori scuole superiori di Olbia e della Gallura? Lo dice la classifica redatta da Eduscopio. A tutti i genitori interessa il futuro dei propri figli e questo è influenzato anche dalla scelta di una buona scelta in ambito formativo.

Ed è questo il senso del progetto Eduscopio, promosso dalla Fondazione Agnelli, che si occupa annualmente di analizzare la capacità delle scuole italiane (licei, istituti tecnici e professionali), di orientare gli studenti nel mondo del lavoro e di prepararli al meglio alla carriera universitaria. Secondo i dati dell’anno 2017- 2018, raccolti sul sito eduscopio.it, le scuole della Gallura promosse a pieni voti sono il “Giuseppe Garibaldi” di La Maddalena per quanto riguarda l’offerta liceale (area classico e linguistico) e il liceo “Lorenzo Mossa” di Olbia per il ramo scientifico. Ad offrire la migliore formazione in ambito umanistico è il “Giovanni Maria Dettori” di Tempio-Pausania, mentre per il campo tecnico spicca l’“Attilio Deffenu” di Olbia.

Il progetto Eduscopio non si limita soltanto a fare una classifica degli istituti, ma è possibile, per ogni istituto analizzato, conoscere quanti studenti si sono immatricolati, quali aree disciplinari e quali facoltà hanno scelto, il numero medio di diplomati e la loro votazione per anno e quanti hanno abbandonato le università dopo l’immatricolazione. È inoltre possibile verificare se la qualità dell’istituto è conforme alla media regionale. Stessa analisi per quanto riguarda l’ingresso in ambito lavorativo e la coerenza con il titolo di studio conseguito e il posto di lavoro ottenuto.

