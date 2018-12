Il viaggio nelle periferie di Olbia.

A pochi metri da una delle mete d’élite più gettonate d’Italia c’è il degrado. Rudalza, che abbraccia la località turistica di Porto Rotondo, è una frazione che sembra abbandonata, con strade prive di illuminazione. E, infine, c’è il famoso sottopasso ferroviario.

Il viadotto è troppo stretto. Infatti, è quasi impossibile per un’auto passare sotto quel ponte, se non proprio irrealizzabile con una macchina di cilindrata maggiore o qualsiasi altro mezzo stradale. Soprattutto quando piove o quando ci sono delle perdite di acqua, come questo pomeriggio.

L’acqua ha completamente allagato il sottopassaggio e non nemmeno erano presenti le transenne per delimitare il passaggio dei veicoli. Inoltre l’asfalto appare corroso: le buche sono dappertutto e anche in assenza di acqua lo stato della strada rende difficile il transito delle automobili.

