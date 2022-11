Minacciò la ex con una spranga a Olbia: è stato condannato a 16 mesi

Condannato un uomo di Olbia.

La sua ex aveva presentato tre querele per stalking e minacce nei suoi confronti da parte del suo ex compagno, che non si era rassegnato alla fine della relazione e aveva cominciato a perpetrare una serie di condotte violente nei suoi confronti.

La condanna del 48enne olbiese da parte del tribunale di Tempio ha messo fine all’incubo per una donna residente a Olbia. Il giudice lo ha condannato a 1 anno e 4 mesi con rito abbreviato e una provvisionale di 3mila euro per aver minacciato lei e l’ex marito con una spranga, con il fine di intimorirla e indurla a tornare con lui.

Contro di lui una serie lunga di contestazioni, che vanno fino alle minacce di investirla con l’auto e atti persecutori con appostamenti sotto casa. In un’occasione aveva suonato il campanello per mezz’ora fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Qui era scattato l’arresto dell’olbiese, dopo alcune querele da parte dell’ex compagna per analoghi reati. La lunga serie di violenze era cominciata nel 2017, quando la donna aveva deciso di lasciarlo.

La difesa aveva smontato le accuse della donna, parlando di rapporto conflittuale e aggrappandosi a una recente archiviazione per un procedimento con medesime contestazioni. Gli avvocati hanno dichiarato l’intenzione di voler ricorrere in appello. La sentenza del giudice ha dato ragione alla donna, condannandolo a 1 anno e 4 mesi di reclusione, quattro mesi in meno rispetto alla pena iniziale.

