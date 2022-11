Red Valley a Olbia anche nel 2023, spuntano i primi nomi

Ecco il primo gruppo del Red Valley di Olbia.

Dopo la recente conferma della settima edizione del Red Valley ad Olbia, gli organizzatori del Red Valley Festival annunciano il primo artista della kermesse.

La manifestazione musicale, che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze, è pronta ad ospitare nuovamente i Pinguini Tattici Nucleari. La band sarà grande protagonista della seconda serata del Red Valley Festival. Gli artisti si esibiranno domenica 13 agosto 2023 presso la grande area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

La loro carriera inizia nel 2014 con alcuni dischi autoprodotti. Nel 2020 la band ottiene il terzo posto alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con “RINGO STARR” (certificato triplo platino). Poi una serie di successi, dove gli artisti arrivano primi nelle classifiche.

I biglietti singoli per il 13 agosto in cui si esibiranno anche i Pinguini Tattici Nucleari si possono acquistare già da oggi sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate del Festival (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass. Sono in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley. Nelle prossime settimane e durante i primi mesi del 2023, verranno annunciati anche gli altri artisti.

